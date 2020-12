POL-KN: (Tengen, Lkrs. KN) Pkw droht abzurutschen (01.12.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Leicht verletzt wurde eine 24-jährige VW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr auf der B 314. Die junge Frau war von Tengen kommend in Richtung Kommingen unterwegs, als laut eigenen Angaben ihr Pkw aufgrund Schneeglätte ins Rutschen kam. Der VW wurde aufgrund des Straßengefälles trotz Bremsens immer schneller und konnte nicht gestoppt werden. Um nicht mit dem Gegenverkehr zu kollidieren, versuchte die Frau möglichst weit rechts zu fahren, wobei sie die dort befindlichen Schutzplanken streifte. Von der Schutzplanke wurde der Pkw auf der Fahrbahn gehalten und passierte eine Einmündung eines landwirtschaftlichen Weges. Nach dieser Einmündung fuhr das Fahrzeug auf eine Schutzplankenabsenkung und wurde hierdurch angehoben, rollte einmal um die Querachse und blieb auf der Fahrerseite in einer Hecke hängen. Mit Hilfe zweier unbekannter Verkehrsteilnehmer gelang es der 24-Jährigen, sich aus dem Auto zu befreien. Durch die Freiwillige Feuerwehr Blumberg wurde das Fahrzeug bis zur Bergung fixiert, um ein Abrutschen zu verhindern. Die verletzte Frau wurde anschließen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und Bergung des VW, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand, musste die Bundesstraße bis 11.45 Uhr voll gesperrt werden.

