Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

St.Katharinen (Neuwied) (ots)

Am 15.10.2020 ereignete sich in der Zeit zwischen 17:15-17:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Rewe Markt Parkplatz in St. Katharinen.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Parkvorgang den PKW der Geschädigten. Bei dem beschädigten geparkten PKW handelte es sich um einen grauen Mercedes Benz.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz/Rhein unter der Rufnummer

02644 943-0

zu melden.

