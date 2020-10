Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Rodenbach

Neuwied (ots)

Während der Abwesenheit der Hausbewohner kam es am Mittwoch, den 14.10.2020 in den Abendstunden zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Zeilbäumerweg. Zeugen werden gebeten jedwede verdächtige Wahrnehmung der Kriminalpolizei in Neuwied mitzuteilen, Tel.: 02631/878-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell