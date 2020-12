Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sattelschlepper rutschen bei Schneeglätte aufeinander (01.12.2020)

TuningenTuningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein Sattelzug-Fahrer am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 5701 zwischen Weigheim und Tuningen verursacht hat. Ein 48-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Sattelzug auf der Kreisstraße von Weigheim in Richtung Tuningen und blieb auf schneeglatter Fahrbahn an einer Steigung hängen. Ein 66-Jähriger in einem anderen Mercedes-Sattelzug wollte links an ihm vorbei fahren. Auf der glatten Straße drehten auch seine Antriebsräder durch und er rutschte seitlich gegen den anderen Laster. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Kreisstraße war durch die beiden Lastzüge blockiert und konnte erst nach Einsatz eines Streufahrzeugs wieder frei gemacht werden.

