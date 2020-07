Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (883) Exhibitionist auf frischer Tat erwischt

Schwabach (ots)

Am späten Nachmittag stellten gestern (01.07.2020) Beamte der Schwabacher Inspektion einen mutmaßlichen Exhibitionisten, der sich mehreren Frauen in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Mehrere Zeuginnen bestätigten, dass der 79-Jährige an einer Liegewiese am Kanal stand und immer wenn eine Frau in seine Nähe kam sein Handtuch fallen ließ und seinen nackten Unterleib entblößte.

Die Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und erteilten ihm einen Platzverweis. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts Exhibitionistischer Handlungen wurde eingeleitet.

Rainer Seebauer/n

