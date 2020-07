Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (881) Rettungswagen kollidierte auf Einsatzfahrt mit Motorrad

Nürnberg (ots)

Gestern Nachmittag (30.06.2020) kollidierte ein Rettungswagen während einer Einsatzfahrt in der Bahnhofstraße mit einem Motorrad. Der 19-jährige Fahrer des Motorrads erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Der Rettungswagen war gegen 15:20 Uhr unterwegs zum Nürnberger Hauptbahnhof. Dort war ein Mann in den Gleisbereich der U-Bahn gestürzt. Als das Sanitätsfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung zur Marienstraße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer. Der 19-jährige Fahrer des Krads verletzte sich hierbei und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das beschädigte Motorrad ließ die Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme abschleppen. Bis zur Räumung der Unfallstelle waren die Straßenbahngleise im betroffenen Kreuzungsbereich für etwa 20 Minuten blockiert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Der 33-Jährige, der im U-Bahnhof des Hauptbahnhofs in die Gleise gefallen war, konnte indes ebenfalls von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt werden. Er hatte nach seinem Sturz selbstständig aus dem Gleisbett klettern können. Allerdings musste er seine Kopfverletzung ebenfalls in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Michael Konrad/n

