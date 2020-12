Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versehentlich das Gaspedal gedrückt und mit Auto in einem Gartengrundstück gelandet (01.12.2020)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Beim Einparken versehentlich das Gaspedal durchgedrückt und so einen Unfall verursacht hat eine Fahrerin eines BMW Cabriolets am Dienstagvormittag an der Ecke Alexanderstraße und Stockacher Straße. Die 56-jährige Frau wollte kurz vor 10 Uhr im Bereich einer Filiale der Kreissparkasse einparken. Hierbei drückte sie versehentlich zu fest auf das Gaspedal, sodass der Wagen über den Parkplatz hinaus einen Grundstückszaun überfuhr und im Gartengrundstück des angrenzenden Anwesens landete. Bei dem Unfall entstand rund 1500 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell