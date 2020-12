Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen) Feuerwehreinsatz nach Maschinenbrand bei einem Unternehmen für Medizintechnik (01.12.2020)

Mühlheim an der Donau, Landkreis TuttlingenMühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem Maschinenbrand und in der Folge zu einem Einsatz der Mühlheimer Feuerwehr ist es am Dienstagabend bei einem Unternehmen für Medizintechnik in der Bahnhofstraße gekommen. Vermutlich ein technischer Defekt in einer Fräsmaschine löste gegen 19 Uhr den Brand aus, der vom Inhaber und dessen Sohn kurz nach Brandentstehung entdeckt und mit eigenen Mitteln selbst gelöscht werden konnte. Da sich in der Produktionshalle bereits ein erheblicher Hitzestau gebildet hatte, wurde vorsorglich die Feuerwehr hinzugerufen. Die Mühlheimer Wehr rückte daraufhin mit vier Fahrzeugen und 24 Mann an. Bereits alarmierte Unterstützungskräfte der Feuerwehr aus Fridingen und Tuttlingen konnten wieder abbestellt werden, nachdem der Brand schon gelöscht war. Nach ersten Schätzungen entstand an der hochwertigen CNC-Maschine Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

