Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) 10.000 Euro Blechschaden nach Vorfahrtsfehler 1.12.20, 11.30 Uhr

Schramberg-SulgenSchramberg-Sulgen (ots)

Wegen eines Vorfahrtsfehlers hat es in der Heiligenbronner Straße am Dienstagmorgen gekracht. Ein 48 Jahre alter Skoda-Fahrer fuhr die Dr.-Kurt-Steim-Strasse und wollte die Kreuzung der Heiligenbronner Str. überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 40 Jahre alten Frau hinter dem Steuer eines Kia, welche auf der bevorrechtigten Heiligenbronner Straße ortsauswärts unterwegs war. Bei dem Unfall entstand Blechschaden in Höhe von 10.000 Euro. Beide Autoinsassen blieben unverletzt.

