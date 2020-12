Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen - Hausen vor Wald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kurve geschnitten und Unfall verursacht (01.12.2020)

HüfingenHüfingen (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Ortstraße verursacht. Ein 77-jähriger Ford-Fahrer bog von der Ortstraße nach links in die Einmündung der "Alten Schloßstraße" ein. Dabei schnitt er die Kurve und stieß mit einer entgegenkommenden 63-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen, welche vorschriftsmäßig auf der "Alten Schloßstraße" fuhr. Beide Insassen blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 3.500 Euro.

