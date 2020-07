Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Laterne beschädigt

Emlichheim (ots)

Gestern kam es gegen 21:00 Uhr auf der Straße Hachtdiek in Höher der Einmündung Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Transporters fuhr rückwärts und beschädigt dabei eine Straßenlaterne. Anschließend entfernt er sich über die Mühlenstraße in Richtung Dr.-Picardt-Straße. Hinweise bitte an die Polizei Emlichheim, Tel. 05943/92000.

