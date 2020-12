Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) BMW driftet gegen Passat 1.12.20, 22 Uhr

RottweilRottweil (ots)

Auf dem Parkplatz einer Firma in der Rheinwaldstraße ist ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer am späten Dienstagabend gegen einen parkenden VW-Passat gekracht. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der VW über einen Meter weggeschoben wurde. Auf dem Parkplatz war zu diesem Zeitpunkt Schneematsch und die Polizei schließt nicht aus, dass der junge Mann Driftversuche unternommen hatte und dabei gegen das Auto prallte. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 6000 Euro.

