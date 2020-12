Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen (Hohentwiel) Unfall im Kreuzungsbereich (01.12.2020)

Keine Verletzten, aber Sachschaden in Höhe von über 8.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 13.45 Uhr im Kreuzungsbereich Forststraße / Grubwaldstraße. Ein 41-jähriger Smart-Fahrer bog am Ende der Forststraße in die Grubwaldstraße ab, als ihm unmittelbar danach ein 50-jähriger Fahrer eines Ford auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam und gegen sein Auto prallte. An dem Smart entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

