Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Alkoholisierter Autofahrer streift entgegenkommendes Auto - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 18.10.2020, ist ein alkoholisierter Autofahrer in WT-Tiengen auf die Gegenfahrbahn geraten und hat ein entgegenkommendes Auto gestreift. Der 27-jährige mutmaßliche Unfallverursacher verletzte sich leicht, die beiden Insassen des anderen Fahrzeuges blieben unversehrt. Laut Alcomatentest mit ungefähr zwei Promille intus war der VW-Fahrer gegen 02:00 Uhr in der Waldshuter Straße nach links gekommen. Der entgegenfahrende 26 Jahre alte Subaru-Fahrer versuchte noch, auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Zur Feststellung der genauen alkoholischen Beeinträchtigung des VW-Fahrers wurde eine Blutprobe erhoben. Der Führerschein wurde einbehalten. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell