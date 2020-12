Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Durch Auffahrunfall leicht verletzt (01.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person hat sich am Dienstag gegen 16 Uhr in der Dauchinger Straße ereignet. Eine 46-Jährige fuhr mit einem Audi A 3 in Richtung Marktplatz und musste wegen eines anhaltenden Autos abbremsen. Ein nachfolgender 30-jähriger BMW-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Audi auf. Die Audi-Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 4.000 Euro.

