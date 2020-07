Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Streit zwischen Männern - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern musste die Polizei am Mittwochabend (15. Juli, 20:40 Uhr) zu einem Einsatz an der Koloniestraße ausrücken. Die Beamten trafen vor Ort zunächst nur einen der beiden Beteiligten an. Der 35-Jährige war leicht verletzt, wollte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. Aufgrund sprachlicher Barrieren war die Verständigung schwierig. Die Beamten fanden trotzdem die Anschrift des anderen Streithahns heraus und suchten den 31-Jährigen in seiner Wohnung auf. Zeugen erklärten zudem, dass es zwischen den beiden Männern türkischer und syrischer Herkunft schon häufiger Streit gegeben haben soll. Die Beamten schrieben auf der Wache eine Anzeige wegen Körperverletzung. Im nächsten Schritt wird es in den Vernehmungen mithilfe von Dolmetschern darum gehen, die Hintergründe des Streits zu ermitteln.

