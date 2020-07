Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Seniorin erobert geraubtes Smartphone zurück - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (14. Juli, 8:30 Uhr) hat ein Unbekannter einer 80-Jährigen auf der Friedrich-Wilhelm-Straße (in der Nähe der Hohe Straße) ihr Smartphone aus der Hand geschlagen. Mit der Beute flüchtete er in ein Taxi, das am Fahrbahnrand stand. Die Seniorin eilte hinterher, öffnete die Tür des Taxis und forderte ihr Mobiltelefon zurück. Der Räuber gab ihr das Handy, stieg aus und rannte in Richtung Hauptbahnhof.

Bereits zehn Minuten zuvor hat ein Duo im Kantpark einen 19-Jährigen mit einem Messer bedroht und die Geldbörse gefordert. Nachdem der Mann ihnen das Portmonee gegeben hatte, flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße. Zeugen berichteten, dass sie dort in ein Taxi gestiegen sein sollen.

Da die Räuber ähnlich beschrieben werden, prüft die Kripo derzeit einen Zusammenhang. Das Kriminalkommissariat 13 bittet die Taxifahrer und weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei ihnen zu melden.

Einer der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hat eine schlanke Statur und kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem Oberteil in Camouflage-Muster.

Der andere soll etwa 45 Jahre alt und 1,90 Meter groß gewesen sein. Er hat eine normale Statur und kurze, braune Haare. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover mit Reißverschluss und einer kurzen grauen Hose. Auffällig waren seine Tätowierungen an den Waden.

