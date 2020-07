POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Offenbar Gas mit Bremse verwechselt und gegen Baum geprallt

Polizei Duisburg

Am Dienstagabend (14. Juli, gegen 19 Uhr) prallte ein Mann am Steuer eines SUV gegen einen Baum am Fahrbahnrand der Krefelder Straße. Der 22-Jährige hatte sich den Automatik-Wagen eines Bekannten geliehen. Da er sonst nur Schaltwagen fahre, sei er mit den Pedalen durcheinander gekommen, sagte er der Polizei: Auf Höhe der Gartenstraße habe er versehentlich auf das Gas statt auf die Bremse getreten. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Baum. Der 22-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

