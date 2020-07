Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Lauerstraße nach Unfall anderthalb Stunden gesperrt

Duisburg (ots)

Am Montagmittag (13. Juli, gegen 11:30 Uhr) hat sich ein Peugeot-Fahrer bei einem Abbiegeunfall verletzt. Der 59-Jährige kam zur Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er hatte beim Abbiegen von der Husemannstraße nach links in die Lauerstraße einen 51-Jährigen am Steuer eines Renaults im Querverkehr übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Einmündungsbereich war für die Unfallaufnahme etwa anderthalb Stunden lang gesperrt.

