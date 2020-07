Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Mutmaßliche Ladendiebe verletzten Ladendetektiv

Duisburg (ots)

Am Freitagmittag (10. Juli, gegen 12:15 Uhr) beobachteten zwei Ladendetektive eines Supermarktes an der Duisburger Straße (25 und 39 Jahre alt) drei Männer dabei, wie sie Zigaretten gestohlen haben sollen. Als sie die Tatverdächtigen zur Rede stellten, sollen die Männer um sich geschlagen und den 39-jährigen Detektiv dabei an der Lippe verletzt haben. Zwei Verdächtige flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiter konnten den dritten Mann aber festhalten. Die alarmierte Polizei nahm den 35-Jährigen vorläufig fest. Er wurde im Laufe des Samstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Flüchtigen werden gesucht: Einer soll etwa 1,90 Meter groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Außerdem trug er rote Schuhe und eine Kappe mit blau-roten Streifen. Der zweite Tatverdächtige soll etwa 1,80 Meter groß und korpulent sein. Er trug eine blaue Jacke mit orange-weißen Streifen. Hinweise zu den Flüchtigen nimmt das Kommissariat 34 unter der 0203/2800 entgegen.

