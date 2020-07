Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Angerempelt und Tasche gestohlen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (13. Juli, 14:30 Uhr) eine 27-Jährige auf der Straße Am Buchenbaum angerempelt und ihre Handtasche gestohlen. Darin befanden sich neben Bargeld auch Ausweise und eine Kette. Der Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,80 Meter bis zwei Meter groß sein. Er ist schlank, hat dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt, einer dunkelblauen Jeans und weißen Sneakern. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

