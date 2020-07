Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: 10.000 Euro Schaden nach Mülltonnenbrand

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (14. Juli, 19:15 Uhr) auf dem Schulhof am Flutweg Mülltonnen angezündet. Zeugen hatten den Rauch gesehen und sofort die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Tonnen standen in einem Durchgang, so dass ein Gebäude- und Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstanden ist. Die Kripo ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Hinweise: Wer hat am frühen Dienstagabend verdächtige Personen beobachtet? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell