Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Seniorin gestoßen und Handtasche geraubt

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag (15. Juli, 13:20 Uhr) eine 84-jährige Frau auf dem Pulverweg von hinten geschubst. Die Seniorin stürzte und verletzte sich. Der Räuber zerrte an ihrer Handtasche, nahm sie an sich und rannte davon. Zeugen halfen der Duisburgerin und riefen die Rettungskräfte, die sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus brachten. Aufgrund des Schocks und weil der Räuber von hinten angriff, gibt es keine detaillierte Täterbeschreibung: Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß sein. Er trug ein schwarzes Kapuzenshirt und eine dunkle Hose. Während der Tat hatte er die Kapuze über den Kopf gezogen. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer kann genauere Angaben zu dem Räuber machen? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell