POL-PDLD: Unfallflucht

Am 13.06.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Oberstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Zeugenangaben habe ein Kleinbus mit HD-Kennzeichen in der Oberstraße versucht zu wenden, sei hierbei gegen eine Grundstücksmauer gefahren und habe diese beschädigt. Als der Zeuge den Unfallverursacher ansprach, gab dieser an, dass er warten werde bis der Zeuge die Eigentümer des Anwesens verständigt habe. Als diese kurze Zeit später an die Unfallstelle eintrafen, war der Verursacher verschwunden. Der an der Mauer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

