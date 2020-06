Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken und ohne Führerschein gefahren

Herxheim (ots)

Am Samstag, um 19:38 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann in der Pirminiusstraße in Hexheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Gespräch mit dem Mann konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,22 Promille. Weiterhin war der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

