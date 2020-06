Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überwachung Durchfahrtsverbot

Offenbach an der Queich (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 11:15 Uhr bis 12 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot im Böhlweg kontrolliert. Hierbei hielten sich insgesamt 6 Verkehrsteilnehmer nicht an das dort geltende Durchfahrtsverbot. Weiterhin trugen 2 Verkehrsteilnehmer nicht die erforderliche Sehhilfe, die in ihrem Führerschein als Auflage vermerkt ist. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war nicht angeschnallt und wurde ebenfalls verwarnt.

