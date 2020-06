Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ermittlungserfolg nach Fahrraddiebstahl

Edenkoben (ots)

Gegen Mittag des 13.06.2020 meldete sich ein 19-Jähriger bei der Polizei und teilte mit, dass er sein im Dezember 2019 entwendetes Fahrrad wiedergefunden habe. Laut den Schilderungen des Zeugen habe er am Vorabend einen Unbekannten beobachtet, wie dieser das Fahrrad in ein Anwesen in Edenkoben schob. Anhand der nun folgenden Ermittlungen konnte die Wohnung des Unbekannten ausfindig gemacht und nach Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses durchsucht werden. Hier konnte das Fahrrad aufgefunden und an den glücklichen Eigentümer übergeben werden. Im Rahmen der Durchsuchung ergaben sich Hinweise auf den ursprünglichen Fahrraddieb, die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.

