Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Arztpraxis - Polizei bittet um Hinweise -#polsiwi

Siegen (ots)

Im Tatzeitraum vom 18.01.2020, 16:00 Uhr bis 20.01.2020, 07:15 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Geisweider Marktstraße ein und durchwühlten dort mehrere Schränke und Schubladen. Abschließend kann noch nicht gesagt werden, was durch die Täter entwendet wurde. Nach Beendigung der Spurensicherung hat das Fachkommissariat 5 die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 0271 / 7099-0.

