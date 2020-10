Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtgebiet Heilbronn (Stand 22.10 Uhr)

HeilbronnHeilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn-Kirchhausen: Pkw überschlägt sich Am Freitagabend, kurz vor 21.00 Uhr, meldet der Rettungsdienst Heilbronn einen Unfall auf der B39 zwischen Kirchhausen und Frankenbach. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 26-jährige Lenkerin eines Pkw Seat die B39 von Fran-kenbach kommend in Richtung Kirchhausen. Auf Höhe des dortigen Industriegebietes kam sie in einer Senke von der Fahrbahn ab und fuhr den dortigen, ca. 4 Meter hohen, Abhang hinauf. Der Seat überschlug sich dabei und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Seat-Lenkerin wurde durch das Unfallgeschehen an der Hand verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verlegt werden. Der Rettungsdienst war mit einem Einsatzwagen und einem Notarztteam vor Ort. Das Polizeirevier Böckingen wurde mit der Unfallaufnahme betraut und ist mit zwei Streifen im Einsatz. Die Strecke zwischen Heilbronn und Kirchhausen ist im Moment gesperrt, da der Pkw mit ei-nem Kran geborgen werden muss. Die Strecke dürfte ca. 45 Minuten lang gesperrt sein. Bei dem Seat dürfte Totalschaden vorliegen, die Polizei geht von einem Sachschaden von mindestens 6000 Euro aus.

