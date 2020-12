POL-KN: (Singen) Sattelzug streift beim Rückwärtsfahren vorbeifahrendes Auto (02.12.2002)

Polizeipräsidium Konstanz

Keine Verletzten, aber Sachschade in Höhe von über 13.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 12.00 Uhr in der Straße "Pfaffenhäule". Ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelzuges wollte rückwärts nach links in die Laubwaldstraße einfahren und hielt kurz vor dem Abbiegevorgang auf der rechten Fahrspur an. Ein nachfolgender 44-jähriger Autofahrer fuhr links an dem Lkw vorbei, als der 52-Jährige den Sattelzug in Bewegung setzte. Hierbei streifte der Lkw die komplette rechte Fahrzeugseite. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit.

