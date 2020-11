Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Bei Unfall Bein eingeklemmt

GevelsbergGevelsberg (ots)

Ein 53-Jähriger parkte am Samstagnachmittag auf dem Lidl-Parkplatz an der Rosendahler Straße rückwärts aus einer Parklücke aus. Im selben Moment öffnete die 25-jährige Beifahrerin in dem daneben stehenden VW Polo die Fahrzeugtür und wollte aussteigen. Der Schwelmer fuhr gegen die geöffnete Tür, welche zuschlug und dabei das Bein der 25-Jährigen einklemmte. Sie verletzte sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung brauchte sie nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell