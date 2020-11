Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Tageswohnungseinbruch in der Wilhelm-Huck-Straße

HerdeckeHerdecke (ots)

Am Freitag hebelten Unbekannte, zwischen 07:30 Uhr und 22:00 Uhr, das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Wilhelm-Huck-Straße auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck und verließen das Haus so wie sie eingestiegen waren. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

