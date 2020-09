Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Personen nach Diebstahl festgehalten

Nordhorn (ots)

Am Freitagnachmittag ist es gegen 16.50 Uhr an der Neuenhauser Straße zu einem räuberischen Diebstahl im Außenbereich eines Sportgeschäftes gekommen. Ein Mann und eine Frau steckten Bekleidungsgegenstände in ihre Taschen. Als sie das Geschäft mitsamt der Kleidung verlassen wollten, wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen und flüchteten daraufhin in Richtung Schweinemarkt. Als der Mitarbeiter die beiden an der Flucht hindern wollte, wurde er mit einer Eisenstange geschlagen. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er die Personen festhalten. Der 58-jährige Mann und die 47-jährige Frau wurden auf die Dienststelle gebracht.

