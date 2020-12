Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Kreis Konstanz) Renitenter Mann beleidigt Polizisten (04.12.2020)

RadolfzellRadolfzell (ots)

Ein 23-jähriger Mann hat am Freitag gegen 15.30 Uhr in der Obertorstraße randaliert. Polizisten trafen ihn kurz darauf in der Markthallenstraße an. Bei der Kontrolle verhielt sich der Mann aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. Da er sich nicht beruhigen ließ und sich weiter renitent verhielt, nahm in die Polizei vorübergehend in Gewahrsam. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung.

