Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Ein Satz Räder im Wert von 4.000,- Euro von geparktem Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Diebstahl von Pkw-Rädern Tatzeit: 05.09.2020, 22:00 Uhr bis 06.09.2020, 08:50 Uhr Einen kompletten Satz Alufelgen mit Reifen stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag von einem abgestellten Pkw in der Hessenallee. Die Täter begaben sich zu dem auf einem Ausstellungsgelände abgestellten Mercedes der A-Klasse, hoben ihn an und stellten ließen ihn auf Backsteine herab. Anschließend stahlen die Täter die montierten Räder im Wert von 4.000,- Euro. An dem Fahrzeug entstand zudem noch ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

