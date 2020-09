Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Unbekannte Täter stehlen 42 neue Fernseher aus geparktem Lkw

Homberg (ots)

Guxhagen Diebstahl von Fernsehern aus Lkw Tatzeit: 27.08.2020, 00:00 Uhr bis 27.08.2020, 08:00 Uhr 42 neue Fernseher stahlen unbekannte Täter am Donnerstag der vergangenen Woche aus einem geparktem Lkw auf dem Autobahnrastplatz in der Robert-Bosch-Straße. Die unbekannten Täter begaben sich zu dem geparkten Lkw und durchtrennten eine Versiegelungsschnur zum Frachtraum des Lkws. Anschließend stahlen sie die Fernseher, es handelt sich um zwei unterschiedliche Modelle des Herstellers Samsung, aus dem Frachtraum. Die Täter müssen die gestohlenen Fernseher in ein anderes, größeres Fahrzeug umgeladen haben. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute beträgt 64.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

