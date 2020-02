Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Krien (LK Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots)

Am 07.02.2020 gegen 23:00 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Hinweis, dass es in der Kleingartenanlage "Am Reitplatz" in Krien zu einem Brand einer Gartenlaube gekommen sein soll. Dies bestätigte sich bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte. Die freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Medow/Wussentin, Iven und Krien waren mit 36 Kameraden vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Die Gartenlaube brannte dennoch vollständig aus. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Eine konkrete Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Diesbezüglich bittet die Polizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 251-224 o. 2225, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen Im Auftrag PHK D. Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

