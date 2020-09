Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Rörshain: Folgemeldung zu Wohnhausbrand - Ermittler gehen von technischem Defekt als Brandursache aus

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Rörshain Brand eines Wohnhaues Zeit: 31.08.2020, 11.15 Uhr Am Montagvormittag kam es in der Flachsröste zu dem Brand eines Mehrfamilienhauses (wir berichteten). Der Brand konnte später von den eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei in Homberg haben am gestrigen Tag die Brandstelle untersucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf mindestens 250.000,- Euro geschätzt. Die beiden Hausbewohner erlitten nur leichte Verletzungen und haben das Krankenhaus wieder verlassen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

