Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Ofenbrand in Großbäckerei

Geeste (ots)

Am Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in eine Großbäckerei am Telgweg alarmiert. Dort war es aufgrund eines technischen Defekts am Fließband zu einem Ofenbrand in der Backstraße gekommen. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Meppen, Geeste und Osterbrock belüfteten die Produktionshalle. Ein Schaden entstand durch den Brand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell