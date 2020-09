Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Obergrenzebach: Diebstahl eines VW Golf im Wert von 2.000,- Euro

Homberg (ots)

Frielendorf-Obergrenzebach Einbruch in Wohnhaus und Diebstahl eines VW Golf Tatzeit: 05.09.2020, 22:30 Uhr bis 06.09.2020, 06:00 Uhr Einen alten schwarzen VW Golf stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag vor einem Wohnhaus "Am Berg". Die Täter hatten mit unbekanntem Werkzeug die Wohnhauseingangstür geöffnet und den Hausflur betreten. Im Hausflur stahlen sie den dort abgelegten Pkw-Schlüssel sowie ein Päckchen Tabak. Anschließend entwendeten sie mit dem Fahrzeugschlüssel den vor dem Haus geparkten schwarzen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen HR-LM 19. Der Golf hat einen Wert von 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

