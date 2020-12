Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Trossingen (Lkrs. Tuttlingen BAB A 81) - Warnbaken umgefahren und geflüchtet (05.12.)

Zu einem Fall der so genannten Unfallflucht ist es am Samstagmorgen um kurz vor 09.00 Uhr gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die BAB 81 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen geriet er im dortigen Baustellenbereich aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach rechts und fuhr dort drei Leuchtwarnbaken um, die hierdurch beschädigt wurden. Durch die Kollision ragten die Baken in den rechten Fahrstreifen hinein. Teile der Baken wurden auf der Fahrbahn verteilt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.500 EUR zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt der Verkehrsdienst in Zimmern unter der Telefonnummer 0741/348790 entgegen (AM).

