POL-DO: Dortmunder entzieht sich Kontrolle - wir ihm den Führerschein

Am gestrigen Nachmittag (6. Juli) haben Beamte der Dortmunder Polizei an der Straße Stiftskamp Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Der Versuch eines Autofahrers, sich der Überprüfung zu entziehen, endete mit dem Verlust des Führerscheins.

Ersten Erkenntnissen zufolge bog der Autofahrer gegen 16 Uhr von der Benninghofer Straße nach rechts in die Straße Stiftskamp ab. Weil die Beamten ihn kontrollieren wollten, trat eine Polizistin auf die Fahrbahn und gab dem Fahrer eindeutige Anhaltezeichen. Doch anstatt anzuhalten, beschleunigte er so stark, dass sowohl die Reifen durchdrehten als auch der Motor aufheulte. Mit Lenkbewegungen in ihre Richtung zwang er nacheinander zwei Beamtinnen zur Seite zu treten.

Im Anschluss flüchtete das mit drei Männern besetzte Fahrzeug in Richtung Eckardtstraße. Mit weiteren Unterstützungskräften konnte die Polizei es an der Virchowstraße feststellen. Das Auto war verlassen und stand entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf einer Sperrfläche. Angaben von Zeugen zufolge war das Fahrzeug zuvor über die Straße gerast.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 24-jährigen Dortmunder handelt. An seiner Wohnanschrift stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Dieser war wegen eines anderen Verstoßes zur Entziehung ausgeschriebenen. Der Dortmunder selbst zeigte sich uneinsichtig und stritt jegliche Tatbeteiligung ab.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den Dortmunder erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung im Straßenverkehr.

