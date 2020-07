Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt im Norden endet mit Führerscheinentzug

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0701

Am gestrigen Sonntagmorgen (5. Juli) kam es in den nördlichen Stadtteilen zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Am Ende musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben.

Gegen 6.30 Uhr fuhr demnach ein 19-jähriger Dortmunder mit seinem Pkw auf der Emscherallee in Richtung Norden. Beamte der Polizei Dortmund wurden auf den Wagen aufmerksam und wollten diesen kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch stark und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor der anstehenden Kontrolle. Neben der viel zu hohen Geschwindigkeit missachtete er zudem eine rote Ampel in Höhe der Mengeder Straße. Nachdem das Auto kurz aus dem Blickfeld der Polizisten verschwand, fanden sie den abgestellten Wagen schließlich im Nackhofweg wieder.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten eine 20-jährige Dortmunderin und eine 16-jährige Mitinsassin (aus Langen) im Auto fest. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur.

Dieser hatte sich offenbar vorher aus dem Staub gemacht - kehrte allerdings später zum Kontrollort zurück. Eine wirklich schlüssige Ausrede für sein gefährliches Fahrmanöver hatte er sich in seiner Abwesenheit jedoch nicht zur Seite gelegt.

Die Polizisten stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher. Ihn erwartet jetzt unter anderem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

