Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen - Mühlhausen, B 27) Beim Auffahren auf die B 27 anderes Auto übersehen - 16.000 Euro Schaden (06.12.2020)

VS-Schwenningen - Mühlhausen, B 27, Schwarzwald-Baar-KreisVS-Schwenningen - Mühlhausen, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 16.000 Euro Schachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntag, gegen 16:30 Uhr, an der Auffahrt zur Bundesstraße 27 zwischen Schwenningen und Mühlhausen an der Landesstraße 173 ereignet hat. Ein 79-jähriger Fahrer eines Mercedes der ML-Klasse wollte von Schwenningen Ost über die L 173 auf die B 27 auffahren. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen 5er BMW, dessen 26-jähriger Fahrer bereits auf der B 27 unterwegs war. Bei einer Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.

