Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zimmern ob Rottweil (Lkrs. Rottweil) - Vandalismus (04./05.12.)

Zimmern ob RottweilZimmern ob Rottweil (ots)

Ein weiterer Fall von sinnloser Zerstörungswut wurde der Polizei aus Zimmern gemeldet. An einem in der Straße "Spitaläcker" abgestellten weißen Audi wurde in der Zeit von Freitag, 21.00 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, der rechte Außenspiegel abgetreten. Weiterhin wurde der hintere linke Reifen zerstochen und die Motorhaube mit Eiern und Mehl beschmutzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 600 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Rottweil unter der Rufnummer 0741/477-410 zu melden (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK André Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell