Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zigarettenautomat aufgebrochen

Freiburg (ots)

Unbekannte hebelten einen Zigarettenautomaten an der Go-Kartbahn in der Römerstraße auf und entnahmen sämtliche Tabakwaren sowie das Münzgeld. Aufgefallen ist der Aufbruch am Mittwoch, 23.09.2020 gegen 05.30 Uhr. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen.

