Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Brandstiftung am Bahnhof - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 21.09.2020, gegen 14.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand an den Kenzinger Bahnhof gerufen. Dort hatten Unbekannte zwei Holzboxen an dem dortigen Lagerhaus der DB mutwillig angezündet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Aufgrund der Tatzeit, geht die Polizei davon aus, das die Örtlichkeit durch Personenverkehr stark frequentiert war und sich so evtl. Zeugen an verdächtige Beobachtungen erinnern können. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise gerne entgegen.

