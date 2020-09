Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit, zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

Am 22.09.20, gg. 10:05 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Pkw die B31 von Neustadt kommend in Richtung Donaueschingen. Aus Unachtsamkeit fuhr dieser auf einen verkehrsbedingt vor ihm bremsenden Pkw eines 29-jährigen Fahrzuglenker auf. Durch die Kollision wurden der vorrausfahrende Pkw-Führer und dessen 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro.

Die beiden verletzten Personen wurden durch das DRK in eine nahegelegene Klinik zur ambulanten Erstversorgung verbracht.

