Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freilaufende Hunde scheuchen Schafe und Ziegen auf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch-Raitenbuch;]

Am 22.09.20, gg. 16.15 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus dem Ortsteil Raitenbuch bei der Polizei und gab an, dass zwei freilaufende Hunde, vermutlich Huskys, ihre Schafe und Ziegen aufgescheucht hätten. Eine Ziege verletzte sich hierbei leicht. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Hunde, so dass sie nicht eingefangen werden konnten.

Der Polizeiposten Lenzkirch sucht nun den Hundehalter bzw. Personen die Hinweise zur Herkunft der beiden Tiere machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07653/964390 bzw. 07651/93360 zu melden.

