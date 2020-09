Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von EC-Karte, unerlaubte Geldabhebung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 11.09.2020, gg. 18:30 Uhr, wurde eine 66-jährige Frau von einer bislang noch unbekannten Person beobachtet, wie sie Geld an einem Geldautomaten in einem SB-Markt in der Freiburger Straße abhob.

Wie sich im Nachhinein herausstellte, erspähte die unbekannte Person während der Geldabhebung die Geheimzahl und entwendete danach die EC-Karte der älteren Frau. Im Anschluss wurden Abhebungen vom Konto der Geschädigten getätigt, wodurch ein nicht unerheblicher Geldbetrag abgebucht wurde. Die Polizei appelliert, während der Geld-Abhebung an Geldautomaten besonders vorsichtig zu sein und die PIN-Nummer immer verdeckt einzugeben.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

